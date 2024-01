Il Tempo (M. Cirulli) – Poco più di due giorni a disposizione per la Roma per preparare il derby di mercoledì sera. Dopo aver archiviato la sfida di ieri con l’Atalanta i giallorossi infatti avranno pochissimo tempo per studiare gli avversari di Coppa Italia nella seconda stracittadina stagionale, dopo il pareggio dello scorso novembre. A Trigoria vige ancora l’emergenza difesa: andranno valutate nelle prossime ore le condizioni di Llorente, sostituito nel primo tempo per un problema all’inguine. C’è stato tuttavia l’esordio di Huijsen, che avrà a disposizione qualche seduta in più con i compagni.