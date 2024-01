Il Corriere della Sera (G. Piacentini) – Una Roma bella e furiosa non va oltre l’1-1 contro l’Atalanta, e si ritrova ottava in classifica al termine del girone d’andata. I punti che separano i giallorossi dal quarto posto sono solamente 4, ma il bilancio a questo punto della stagione è deludente. Roma bella perché quella di ieri sera è stata una delle migliori prestazioni dell’anno. Furiosa perché in casa giallorossa è netta la sensazione che le decisioni dell’arbitro Aureliano abbiano pesantemente condizionato il risultato. Per evitare di peggiorare i rapporti con il mondo arbitrale e di alimentare ulteriori polemiche, come era successo dopo la gara con la Fiorentina, la società ha deciso il silenzio stampa. Nessun tesserato si è presentato davanti alle telecamere e José Mourinho pochi minuti dopo la fine del match ha abbandonato lo stadio senza parlare con nessuno. Lo Special One nel finale di gara ha ricevuto l’ennesima espulsione da quando siede sulla panchina romanista, la ventottesima in carriera.