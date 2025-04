Domani a San Siro, la Roma di Ranieri si gioca una partita importante per la corsa Champions. Dall’altra parte, però, c’è una squadra, l’Inter, che sì è presa anche dall’impegno europeo contro il Barcellona di settimana prossima, ma è ancora prima in classifica, seppur a pari merito con il Napoli. Ecco la lista dei convocati di Ranieri in vista del match delle ore 15:00. Tra gli indisponibili, oltre a Dybala, troviamo Saud e Nelsson.