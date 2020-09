Verso il Verona. Fonseca, difesa in difficoltà. Pronte soluzioni d’emergenza

Il Messaggero (G.Lengua) – Il mercato potrebbe portare qualche cambiamento per la partita contro il Verona. Fino a poche ore fa Fonseca aveva a disposizione per la difesa a tre Mancini ed Ibanez. La scelta diventa più ampia con l’arrivo di Kumbulla. Il reparto arretrato, senza Smalling, con Fazio infortunato e Jesus al centro del mercato, è quello più in difficoltà. Il tecnico è in attesa anche del terzino destro con De Sciglio che potrebbe arrivare nei prossimi giorni, dato che Peres è ancora positivo al COVID e Karsdorp non rientra nei piani della società. Se Kumbulla non giocasse sabato è pronta la difesa a 4 e il rilancio di Under in zona offensiva.