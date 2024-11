Verona-Roma, Zanetti: “Abbiamo tirato fuori tutto quello che avevamo, era un po’ che non dormivo”

Al termine di Verona-Roma, Zanetti ha parlato ai microfoni dei giornalisti. Queste le sue dichiarazioni:

ZANETTI A SKY SPORT



Dormirà sonni sereni?

“Era un po’ che non dormivo, stanotte recupererò, sono arrivato distrutto. Abbiamo tirato fuori tutto quello che avevamo, ma anche se non avessimo vinto avrei fatto i complimenti ai ragazzi. Hanno tirato fuori tutto nelle gambe, nel cuore e nella testa. Ho rivisto la squadra dell’inizio”.

Una squadra coraggiosa. Bene la coppia di centrocampo?

“Sì, non era scontato. Era un momento difficile, la piazza merita tanto e noi dobbiamo sempre mettere in campo l’atteggiamento e l’idea. Abbiamo avuto coraggio e dovevamo anche soffrire contro una squadra superiore a noi. Siamo andati avanti tre volte e vuol dire che questa squadra ha dei valori, ha dei buoni giocatori che hanno avuto alti e bassi psicologici, magari anche normali, figli dell’inesperienza e di un gruppo che deve amalgamarsi. I due di centrocampo sono due certezze, Serdar e Duda sono giocatori importanti per una squadra che si deve

Trovavate sempre le soluzioni giuste anche con pochi passaggi?

“Sì. Questa cosa è una costante che abbiamo avuto, questa squadra aveva fatto 13 gol prima di questa partita e ora sono 16, non sono pochi se ti devi salvare. La differenza oggi è stato saper soffrire in fase difensiva, è normale subire con la Roma. Magari con una partita così anche contro altri avversari avremmo più punti. Ai difensori devo dire bravi, in questo periodo hanno avuto la pressione di una difesa che prendeva tanti gol. La Roma ha segnato per suo merito e non per demerito nostro”.

Foto: [Gabriele Maltinti] via: [Getty Images]