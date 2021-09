Verona-Roma 3-2, la moviola: solito Maresca, rischia Simeone su Veretout

Corriere dello Sport (E. Pinna) – Non riuscirà mai a sorprenderci, sempre il solito modo di arbitrare: per tutti, gamba alta sul ginocchio di Simeone ai danni di Veretout; nulla. Poco dopo, protesta di Veretout che ha subìto un fallo: giallo.

Ma è solo un esempio per far capire che Maresca non riesce a cambiare marcia: monocorde, nel bene e nel male. Nella sua partita (27 falli e ben 6 cartellini gialli, ma il metro lo avete capito) non ci sono errori che condizionano la partita. Almeno questo…

Dopo appena sette minuti, Simeone cerca un pallone che è a mezza altezza fra lui e Veretout, il francese della Roma lo anticipa, lui ha ormai alzato la gamba e ferma la sua corsa sul ginocchio destro dell’avversario. Non c’è cattiveria, per fortuna neanche tanta forza, diciamo da arancione, ci si sarebbe aspettati almeno un giallo. Nulla. Nessun dubbio sulle cinque reti della partita: né in APP “ridotta”, né su eventuali fuorigioco c’è qualcosa da segnalare.