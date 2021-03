Verona, Juric: “Kumbulla? Per 25 milioni è normale che sia andato alla Roma”

Ivan Juric, allenatore dell’Hellas Verona, ieri al termine della partita persa per 3-2 contro il Sassuolo ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. Il tecnico dei gialloblu ha parlato anche del trasferimento in estate di Marash Kumbulla alla Roma. Queste le sue parole:

“Stanno mancando difensori del calibro di Kumbulla e Rrahmani? No, non è così. Noi abbiamo preso giocatori in difficoltà e li stiamo tirando fuori, ne stiamo migliorando le prestazioni. Quando sei l’Hellas e arriva la Roma e ti dà 25 milioni per uno o il Napoli che ti dà 15 milioni per l’altro, è normale che un giocatore vada via“.