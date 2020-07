Veretout sprinter, contro i viola prove per l’Europa

La Repubblica (F. Ferrazza) – Tornerà a giocare titolare contro la sua ex squadra nell’ultima partita della Roma all’Olimpico in questa stagione. Jordan Veretout è una delle note più positive della squadra di Fonseca. Il centrocampista è arrivato poco più di un anno fa nella Capitale e ora è uno dei giallorossi sul podio per la media più di chilometri percorsi in campo. Prima di lui solo Cristante e Pellegrini. E nella prossima gara contro la squadra che l’ha lanciato, la Fiorentina, il francese ritroverà la maglia da titolare.