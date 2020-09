Veretout: “Roma, questa era da vincere”

Il Corriere Dello Sport (G.Marota) – 59 i palloni giocati da Veretout ieri, il terzo della Roma dopo Kumbulla e Ibanez, con una precisione del 90% e 5 possessi guadagnati grazie a coperture e contrasti vinti. Dal dischetto si conferma un cecchino infallibile: ha realizzato 13 dei 15 rigori calciati in Serie A. Nel giorno in cui Francesco Totti ha compiuto gli anni, il classe ’93 ha eguagliato un suo record singolare: l’ex capitano era stato l’ultimo romanista, a settembre 2007, a segnare una doppietta casalinga contro la Juventus, eppure il pari gli sta stretto. “Abbiamo fatto una buona partita, ma in undici contro dieci dovevamo gestirla meglio. Non dobbiamo perdere palla così facilmente, in 10 contro 11 dobbiamo vincere per forza”.