Veretout: “Quando firmi per la Roma, ti senti subito in un club di alto livello”

Il centrocampista della Roma Jordan Veretout ha rilasciato un’intervista al sito francese onzemondial.com. Ecco le sue parole:

“Passando dalla Fiorentina alla Roma ho fatto un bel passo in avanti. Quando firmi per la Roma, ti senti subito in un club di alto livello. Dalla prima conferenza stampa sei sbalordito, c’è tanta gente, tanti giornalisti. Non è come in altri club, senza mancare di rispetto a nessuno. Tutto è più grande qui. Prima avevo 5-10 giornalisti davanti a me in una conferenza stampa, qui ne ho 25/30, è impressionante. Lo stesso per le foto di presentazione, devi fare molto, tutto è al quadrato. Qui tutto si moltiplica per 10. È vivendo queste cose che ti rendi conto di aver superato un livello”.