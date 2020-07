Veretout pensaci tu: Mkhitaryan e il francese rimontano il Parma. Fonseca respira, la Roma resta quinta

Leggo (F. Balzani) – Su la testa, almeno per salvare un posto in Europa League. La Roma di Fonseca ritrova i tre punti contro un Parma che si è svegliato solo nel finale e deve ringraziare le prodezze dei suoi uomini più in forma: Mkhitaryan e Veretout. L’armeno ha realizzato l’ottava perla della sua stagione (su assist di un Bruno Peres finalmente positivo) pareggiando il vantaggio iniziale di Kucka su rigore provocato su Cornelius da Cristante schierato difensore centrale visto l’infortunio di Smalling. Nel secondo tempo a chiudere i giochi ecco il missile da fuori area del francese dopo una serie di tentativi tra cui il palo colpito dalla distanza da Pellegrini. Fonseca rifiata e al momento mette al sicuro la panchina incrinata da un 2020 comunque negativo: «Era importante vincere bene e lo abbiamo fatto. I ragazzi hanno risposto a questo momento negativo. Sono soddisfatto, ma potevamo segnare molto di più. Più tranquillo? Sì, sorrido di più questa volta». Sabato c’è un Brescia abbattuto dopo la sconfitta di Torino (mancheranno Cristante e Mkhitaryan squalificati). I motivi per tornare a sorridere ci sono, anche se è troppo tardi per la Champions.