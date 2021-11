Veretout: “Domani sarà importante, vogliamo vincere la competizione. Mi sento meglio fisicamente” – VIDEO

Jordan Veretout, dopo la conferenza stampa, è stato intervistato ai canali del club. Queste le sue parole sull’incontro di domani contro lo Zorya:

“Abbiamo sbagliato le partite contro il Bodo. Adesso abbiamo una partita molto importante perché se vinciamo passiamo il girone, se perdiamo siamo fuori. È una competizione che vogliamo vincere. Domani sarà una partita importante, una finale per noi. Giochiamo per vincere”

Segnali positivi con il Genoa..

Sì vogliamo tornare a vincere. Abbiamo quasi fatto un mese senza punti, vogliamo tornare a vincere. Secondo me abbiamo fatto una buona partita a Genova, possiamo ancora far meglio. Ma già aver vinto la partita era molto importante per noi. Spero di vincere anche domani per avere una dinamica con la vittora, perché quando vinciamo siamo sempre più felici e andiamo alla successiva partita con fiducia. Dobbamo fare il massimo per vincerla.

Sta crescendo la tua condizione fisica?

Sì sì, ho iniziato bene il campionato. Certo che l’ultimo mese non è stato positivo per me, anche fisicamente ero stanco ma mi sono ripreso. Adesso fisicamente sto bene. Anche dopo la partita con il Genova volevo ancora giocare. Ho recuperato bene e voglio giocare sempre per aiutare la squadra.