Corriere dello Sport – La Roma si carica per il derby. El Shaarawy è candidato a tornare titolare e segna un gol come quello contro il Sassuolo, che considera uno dei più belli della carriera. Jordan Veretout ha rilasciato un’intervista a Teléfoot, piattaforma francese, che andrà in onda proprio domani mattina. “E’ un derby, è una partita davvero bella, speciale. Quindi ci siamo, daremo tutto, proveremo a vincere questo derby anche per il mister”.