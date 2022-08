Veretout ai saluti: c’è il Marsiglia. Shomurodov tiene in stand-by Belotti

Il Messaggero (S. Carina) – Anche per Wijnaldum la filosofia non cambia: uno entra soltanto se uno esce. E a lasciare il posto al centrocampista olandese nella Roma sarà Veretout. Il. trasferimento al Marsiglia è vicino (operazione da 10 milioni tra prestito oneroso e riscatto), anche se l’accoglienza che attende l’ex viola non sembra essere delle migliori. Ieri sui social spopolava l’hashtag#VeretoutnotWelcome.

I tifosi hanno preso di mira Jordan. Il motivo è legato ad un problema familiare: il padre della moglie del centrocampista è stato condannato a due danni di carcere per aver violentato una delle sue figlie. Secondo alcuni media francesi, Veretout avrebbe pagato le spese legali di supporto. Indiscrezione che è stata smentita a più riprese dalla compagna del calciatore.

Ancora da decidere invece il futuro di Shomurodov: testa a testa tra Bologna e Torino. La Roma chiede il prestito con l’obbligo di riscatto fissato a 10,5 milioni, subordinandolo alle presenze. Belotti è spettatore interessato della vicenda. Appena Shomurodov si trasferirà, il Gallo sarà ufficializzato dalla Roma. L’intesa per un triennale a 2,8 milioni è già stata trovata.