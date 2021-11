Venezia, Caldara: “La Roma verrà qui per riscattare la sconfitta con il Milan, l’obiettivo è imporre il nostro gioco”

La Roma questa sera scenderà in campo allo Stadio Olimpico per affrontare il Bodo/Glimt in Conference League, ma già domenica 7 novembre tornerà a giocare in casa del Venezia per la dodicesima giornata di Serie A. Il centrale Mattia Caldara ha commentato così la sfida:

“Dobbiamo farci trovare tutti pronti e in questa prima parte di stagione stiamo facendo bene, anche se c’è rammarico per quei due zero rimediati a tempo scaduto in casa contro lo Spezia e la Salernitana. Avessimo pareggiato quelle partite, noi avremmo due punti in più e loro altrettanti in meno. E questi dettagli a fine stagione potrebbero pesare. Contro il Genoa abbiamo ottenuto un punto molto importante per il morale. Sappiamo che domenica la Roma verrà qui per riscattare la sconfitta contro il Milan e il nostro obiettivo è imporre il nostro gioco, anche se non sarà facile“.