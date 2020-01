“Vendete Florenzi”: like di Totti, poi caso smontato

Sicuramente sarà stato uno sbaglio. Un clic involontario o l’errore di un social media manager disattento, ma quello che è certo è che il like di Francesco Totti apparso su un commento con scritto “Vendete Florenzi” su un post Instagram della Roma, ha fatto il giro del mondo. Sui social si è scatenato un tam tam inarrestabile, culminato con la replica dell’ex numero 10: “Vorrei precisare che non ho mai messo ‘like’ a quel commento di cattivo gusto su Florenzi. Ho profonda stima per lui, come amico e come giocatore, in particolare i tifosi della Roma dovrebbero saperlo. Ciò che sto leggendo su articoli e social mi rattrista“. Totti ha poi commentato il suo stesso post: “Ora metto il like“. Risposta immediata di Florenzi: “Capitano, ora metto il like anche io“. Lo scrive Il Tempo.