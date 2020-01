Alessandro Florenzi, da poco nuovo giocatore del Valencia, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni dei canali ufficiali del club. Ecco le sue parole:

“Un trofeo? Spero di sì. Vengo con tanta voglia di fare bene, per dare il cento per cento. Sono qui per sudare questa maglia come ho sempre fatto. Darò il massimo per questa maglia, in questo momento sono concentrato sul fare bene, sono sicuro che ci divertiremo”.