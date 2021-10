Juan Cuadrado, calciatore della Juventus, è stato impegnato con la Colombia nel match contro l’Uruguay dove era presente anche il terzino della Roma Vina. Durante la gara il bianconero ha colpito con una gomitata il romanista, che è caduto rovinosamente a terra. Si scaldano già gli animi in vista di Juventus-Roma, in programma per il 17 ottobre.

Mortacci tua e de quer trans sieropositivo de tu padre @Cuadrado https://t.co/5ujcUwZzC3 — Luca100celleASR (@Luca100celleASR) October 8, 2021