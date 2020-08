Uomo immagine e talento puro. Zaniolo simbolo del nuovo corso

La Gazzetta dello Sport (C.Zucchelli) – Il 2020 doveva essere l’anno della sua consacrazione: in campo con la Roma e all’Europeo con l’Italia. L’infortunio ha fermato il suo boom, ma poco male perchè Zaniolo resta al centro del progetto della Roma. Se con Pallotta e i conti in rosso il suo futuro era in dubbio, con Friedkin e la ventata d’aria fresca che si respirerà a Trigoria, il numero 22 penserà soltanto a giocare. Inevitabile che a 21 anni ci sia qualche caduta, ma ora Zaniolo si sta dimostrando il ragazzo che è sempre stato: vacanze in famiglia tra Liguria e Sardegna, allenamenti tutti i giorni, pochissima vita mondana e tanti bagni al mare e piscina. E’ seguito anche da una persona di fiducia del suo agente Vigorelli. Insieme a Dzeko è stato il volto della Roma di Friedkin. Le aziende fanno a gara per averlo da testimonial, ma intanto il neo presidente lo ha messo come immagine della Roma a corredo della notizia dell’acquisto della società. Un attestato importante che sarà messo poi nero su bianco con un nuovo contratto. Le risposte sul campo, al ritorno dall’infortunio, sono state confortanti. La sua stagione si è chiusa con 33 presenze, 8 gol e 3 assist. Numeri non banali e rispetto alla stagione precedente ha segnato anche due reti in più.