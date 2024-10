Tramite il proprio sito ufficiale, il club giallorosso ha reso note le modalità di vendita per il match contro l’Union ST Gilloise. La vendita partirà alle 12:00 di domani, martedì 22 ottobre, per i tifosi giallorossi abbonati Plus al costo di 25 euro. La sfida in trasferta è in programma giovedì 7 novembre alle ore 18:45. L’eventuale vendita libera partirà invece alle 15:00 di venerdì 25 ottobre e terminerà alle 18:00 di martedì 29.

Foto: [Andrea Staccioli ] Via [Insidefoto andreaxstaccioli]