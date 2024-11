La Gazzetta dello Sport (A. D’Urso) – Al 29′ del primo tempo Machida in corsa colpisce il piede sinistro di Mancini in area: Brisard tira dritto, ma il rigore poteva starci. Sempre nella prima parte di gara l’arbitro inverte un fallo (Mancini su Niang) a favore della Roma. Regolare il gol dello stesso Mancini: sul lancio non è in fuorigioco e non è falloso su Moris in elevazione. Nessun dubbio pure sul pari di Mac Allister: Svilar cade, ma dopo un contrasto con Koné.

Foto: [Kenzo Tribouillard]/[AFP] via [Getty Images]