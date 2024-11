La Roma è definitivamente caduta in un baratro che non sembra avere fine. In Belgio contro l’Union Saint-Gilloise, la decima in classifica della Jupiter League, i giallorossi servono un’altra prestazione incolore condita dai soliti errori individuali che influenzano il risultato. L’unico a salvarsi è Mancini autore del gol e di una prestazione sufficiente su Niang. I peggiori sono Celik, che si perde Mac Allister in occasione del pari, ed El Shaarawy, un lontano parente del Faraone che conosciamo. Malissimo anche Juric che sembra essere arrivato definitivamente al copolinea.

La Gazzetta dello Sport:

Svilar 4,5; Mancini 6, Cristante 6, Angelino 5; Celik 4,5, Koné 5,5, Le Fée 5, El Shaarawy 5; Baldanzi 6, Pellegrini 6; Shomurodov 4,5. Pisilli 5,5, Dovbyk 5,5, Soulé n.g., Zalewski 6. Juric 5.

Corriere dello Sport:

Svilar 5,5; Mancini 6,5, Cristante 6, Angelino 5,5; Celik 4,5, Koné 6, Le Fée 5, El Shaarawy 4,5; Baldanzi 6, Pellegrini 5; Shomurodov 4,5. Pisilli 5,5, Dovbyk 5, Soulé n.g., Zalewski 5,5. Juric 4,5.

Il Messaggero:

Svilar 5; Mancini 6, Cristante 5,5, Angelino 5,5; Celik 4, Koné 6, Le Fée 5, El Shaarawy 5; Baldanzi 6, Pellegrini 5,5; Shomurodov 5. Pisilli 5,5, Dovbyk 5, Soulé 5, Zalewski 6. Juric 4,5.

Corriere della Sera:

Svilar 5,5; Mancini 5,5, Cristante 5, Angelino 5,5; Celik 4, Koné 5,5, Le Fée 5,5, El Shaarawy 4; Baldanzi 5,5, Pellegrini 5; Shomurodov 4. Pisilli 5, Dovbyk 5,5, Soulé n.g., Zalewski n.g. Juric 4.

La Repubblica:

Svilar 5; Mancini 6, Cristante 5,5, Angelino 5; Celik 5, Koné 6, Le Fée 5, El Shaarawy 5,5; Baldanzi 6, Pellegrini 6; Shomurodov 5. Pisilli 5,5, Dovbyk 5,5, Soulé n.g., Zalewski n.g. Juric 5.

Il Tempo:

Svilar 5; Mancini 6, Cristante 5,5, Angelino 5; Celik 4,5, Koné 6, Le Fée 5, El Shaarawy 4; Baldanzi 5,5, Pellegrini 5; Shomurodov 5. Pisilli 5, Dovbyk 5,5, Soulé n.g., Zalewski n.g. Juric 4,5.

Foto: [Chris Ricco] via [Getty Images]