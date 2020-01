Cengiz Under è entrato in campo ieri proprio al posto di Nicolò Zaniolo, infortunatosi gravemente al ginocchio nel corso del primo tempo. Il turco ha voluto esprimere la sua vicinanza al compagno di squadra scrivendo su Twitter: “Sono molto triste, riprenditi presto“.

I’m very sad, get well soon bro! #NicoloZaniolo pic.twitter.com/kol61FFSHi

— Cengiz Ünder (@cengizunder) January 13, 2020