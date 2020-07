Under e Kluivert, i due gioiellini in vendita ma che non trovano posto

Il Messaggero (S. Carina) – Nella Roma che prova a risollevarsi, non passano inosservati i musi lunghi di Under e Kluivert, esclusi da Fonseca: due partite consecutive senza vederli in campo. E nelle 6 gare dopo lo stop, appena 64 (Cengiz) e 122 (Justin) i minuti giocati sui 540 disputati. Singolare, considerando che il turco era titolare a inizio stagione e l’olandese lo era diventato durante l’anno. Inevitabile, dando un’occhiata al loro rendimento. Flessione deflagrata con le voci di mercato. Non c’è giorno che non si parli di Under e Kluivert come i sacrificati sull’altare del bilancio. Non giocare però diventa un boomerang, tanto per i due ragazzi quanto per il club, che vede il loro prezzo scendere. Under ha già un accordo con il Napoli, che offre 25 milioni più 6 di bonus. Baldini ha però frenato la trattativa, convinto che in Premier possano esserci offerte migliori, su tutte quella dell’Everton di Ancelotti. La Premier sembra la destinazione designata di Kluivert, in direzione Arsenal dopo l’affare Mkhitaryan.