Under e Veretout: la Roma contro gli assalti del Napoli

Corriere della Sera (G.Piacentini) – Negli ultimi anni, prima del ritorno dell’Inter di Suning, Roma e Napoli si sono divise il ruolo di antagonista della Juventus, anche se non sono mai arrivate davvero vicine a vincere il campionato. Una rivalità accesa, rinfocolata dalle polemiche sul rispetto del protocollo Covid dopo l’ultima gara di campionato, al San Paolo. Da un paio d’anni a questa parte, poi, la rivalità si è spostata anche sul mercato: la scorsa estate il Napoli ha sfruttato la sua posizione di vantaggio nella trattativa per Kostas Manolas, che la Roma doveva chiudere entro il 30 giugno per questioni di bilancio, inserendo (e sopravvalutando) come contropartita tecnica Amadou Diawara. Poco meno di dodici mesi dopo la società giallorossa, in pieno passaggio di proprietà da James Pallotta a Dan Friedkin che si concretizzerà lunedì 17 a Londra, deve difendersi da un nuovo (doppio) attacco da parte del Napoli, che ha messo nel mirino due calciatori romanisti: Cengiz Under e Jordan Veretout. Mentre per il primo la Roma è disposta a trattare, e lo ha già fatto nelle settimane scorse, il Napoli si sta muovendo direttamente con il procuratore del francese per capire se ci siano dei margini per un trasferimento.