Under-Calhanoglu, si torna a parlare dello scambio

Anche contro la Juventus, Cengiz Under finirà in panchina. Dall’inizio della stagione ha giocato solo 4 partite da titolare, complice anche un infortunio che lo ha tenuto fuori gioco due mesi. La Roma vorrebbe inserirlo in uno scambio con Calhanoglu. Massara e Petrachi ne hanno parlato una ventina di giorni fa, provando a coinvolgere anche altri giocatori, ma finora non è stato trovato un accordo. Il Milan valuta il suo turco tra i 15 e i 18 milioni, meno di quanto la Roma non valuti Under. I rossoneri darebbero via più volentieri Suso. Lo riporta Il Corriere dello Sport.