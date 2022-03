Under 21, venerdì l’esordio del romanista Bove: “Voglio aiutare la mia Nazionale”

Il Tempo – La prima rete in Serie A, l’esordio nel derby e ora la prima convocazione con l’Under 21. Edoardo Bove è tra i 5 debuttanti del ct Nicolato per gli impegni di qualificazione agli Europei contro Montenegro e Bosnia. “Fare bene in Nazionale è l’unica cosa che conta perchè sono due partite fondamentali. Ho trovato un bellissimo gruppo, conosco gran parte dei ragazzi, li ho incontrati nei campionati giovanili“, le sue parole. “Conosco molto bene Cancellieri, siamo stati vicini di casa quando lui abitava a Roma“. Nicolato lo vede come mezzala.