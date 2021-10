Under 21, Italia-Svezia 1-1. Calafiori in panchina per tutto il match

L’Italia Under 21 sbatte contro lo Svezia allo stadio di Monza nel match valido per le qualificazioni ai prossimi Europei di categoria in programma nel 2023. Per gli azzurrini il gol è di Lorenzo Lucca, bomber del Pisa, abile a sfruttare un cross di Rovella sulla trequarti. Al 93′ la beffa in una gara dominata con il gol di Prica. Il giallorosso Riccardo Calafiori è rimasto in panchina per tutta la durata del match. Il terzino della Roma aveva iniziato dal 1′ la scorsa partita contro la Bosnia, vinta poi dagli azzurrini per 2-1.