L’Italia Under 20 travolge 7-0 la Romania in amichevole nel match andato in scena alle 14. Sul tabellino dei marcatori finisce anche il calciatore giallorosso Edoardo Bove, che va a segno sia nel primo (33′) che nel secondo tempo (57′). In rete anche Vergani, Oristanio e Tommaso Milanese, anche lui di proprietà della Roma ma in prestito all’Alessandria.