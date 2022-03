Nella prima giornata della fase elite degi Europei Under 19 l’Italia trova il pareggio contro i pari età della Germania. Per gli azzurrini in rete Miretti e Gnonto, raggiunti alla fine sul campo di Vantaa, in Finlandia. La migliore classificata accederà alla fase finale del torneo dove è presente, oltre la Finalndia, anche il Belgio. In campo per tutti i 90 minuti del match Giacomo Faticanti, centrocampista della Roma Primavera di Alberto De Rossi.