Under 17, la Roma supera il Genoa e si laurea campione d’Italia – FOTO E VIDEO

È festa grande per la Roma Under 17. I ragazzi di Piccareta si impongono nella finale del torneo giovanile contro i pari età del Genoa allenati da Konko per 3-1 e si laureano campioni d’Italia, vendicando la sconfitta dell’Under 18 sempre contro i rossoblù di pochi giorni fa. A sbloccare l’incontro a favore della Roma ci pensa Falasca, che a tu per tu con il portiere sigla l’1-0. Nella ripresa il raddoppio arriva dopo dieci minuti dall’inizio del secondo tempo con Liburdi, subentrato dalla panchina che beffa la difesa avvversaria e spedisce la palla all’angolino dove Ascioti non può arrivare. Al 63′ arriva il terzo gol che chiude il match con D’Alessio. La rete del Genoa con Bornosuzov serve solo per le statistiche. Esultano i giallorossi al termine di una stagione fantastica, dopo aver sconfitto la Spal in semifinale solo ai supplementari è arrivata un’altra gioia.

🥳 È finita a Ravenna! L’#ASRoma è campione d’Italia Under 17! 🇮🇹 Genoa battuto 3-1 grazie alle reti di Falasca al 14', Liburdi al 56' e Leonardo D'Alessio al 62'! 👏 GRAZIE RAGAZZI! 💛🐺❤️ pic.twitter.com/RnF2XRQEL7 — AS Roma (@OfficialASRoma) June 29, 2021