Leggo (F. Balzani) – Una Roma da Premier per battere il Brighton. De Rossi, dopo il giorno di riposo concesso ieri, preparerà oggi la sfida all’amico De Zerbi che vale una bella fetta di quarti di finale di Europa League. Se qualche mese fa la squadra dei gabbiani di Londra poteva far paura, oggi è la Roma ad avere i favori del pronostico per la gara di giovedì in un Olimpico da tutto esaurito (ieri sold out anche il settore ospiti per il ritorno). Il gioco totale di De Rossi, infatti, somiglia molto al modus delle squadre inglesi, ma in più i giallorossi hanno un tasso d’esperienza non indifferente.

Basti pensare al fatto che 16 giocatori della rosa hanno disputato almeno una finale di livello internazionale. Tra loro ci sono Smalling e Lukaku che conoscono bene il Brighton. Il tecnico di Ostia – sempre più in aria di rinnovo – sta studiando un modulo a specchio con De Zerbi che dovrà rinunciare a tre titolari. Quindi il probabile ritorno alla difesa a 3 che vedrebbe l’ex Manchester al centro con ai lati Ndicka e Mancini. Un assetto già visto nel finale di gara col Monza.

Smalling ha affrontato tre volte il Brighton concedendo un solo gol e conosce bene Welbeck col quale ha giocato per anni a Manchester. Ancora migliore è il bilancio di Lukaku che ha segnato tre gol in 5 precedenti ai biancoblù tra Premier e Fa Cup e punta a prendersi la corona di capocannoniere della competizione: è a una lunghezza da Aubameyang (7 reti). Ci sarà lui al centro dell’attacco con Dybala e Pellegrini a supporto pronti a stupire ancora l’Olimpico.