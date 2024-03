Tuttosport (N. Schira) – La Roma ai romanisti: uno slogan che piano piano sta diventando realtà. “L’arrivo di Daniele De Rossi ha dato la svolta alla stagione. Daniele è entrato in un momento non facile e ha subito trovato la chiave giusta: sembravano gare abbordabili sulla carta, ma le ha vinte tutte e pure giocando molto bene. Adesso col suo lavoro è salita l’autostima nei calciatori, che appaiono tutti migliorati“.

Questa Roma può puntare alla Champione?

“Direi proprio di sì, anche se il Bologna sta andando fortissimo e l’Atalanta non va sottovalutata”.

Anche senza il 4° posto i giallorossi dovrebbero ripartire nella prossima stagione da De Rossi?

“Non ho dubbi: Daniele merita la conferma. Sta facendo un percorso esaltante, anche contro l’Inter la Roma ha disputato una grande partita pur perdendo. Nelle altre gare non ha sbagliato un colpo. De Rossi si sta guadagnando il rinnovo sul campo. Sarebbe l’allenatore giusto per avviare un nuovo progetto”.

Tra i giocatori rigenerati dalla cura DDR Pellegrini, tornato a brillare dopo qualche panchina di troppo con Mourinho…

“Lorenzo adesso è molto più incisivo, determinato e determinante. Non è mai stato così decisivo in tutta la sua carriera. Sicuramente la presenza di De Rossi ha contribuito nel farlo esplodere: si vede che hanno una bella intesa e c’è feeling. Sarà perché hanno giocato insieme, ma si evince un rapporto particolare e di questo Pellegrini ne ha certamente beneficiato. Si nota che ora è davvero importante per l’allenatore ed è consapevole di esserlo”.