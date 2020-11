Un Department per i rapporti con la città

Corriere della Sera (G. Piacentini) – Il “Roma Department” si occuperà principalmente dei rapporti con la città: da quelli istituzionali a quelli con i tifosi. È il modo con cui Dan e Ryan Friedkin, su consiglio del Ceo Guido Fienga, intendono riannodare i fili nel rapporto con la città e la tifoseria. L’obiettivo è chiaro: riportare la Roma nel territorio, nelle realtà più radicate e periferiche, ma anche nei salotti importanti. A guidare il dipartimento sarà Francesco Pastorella, che collabora da tempo con il club: politicamente vicino a Fratelli d’Italia, con cui ha lavorato in passato, viene da importanti incarichi in diverse multinazionali. Dopo quasi dieci anni, la Roma non si servirà dei servizi legali dello studio Tonucci. Il nuovo responsabile legale della società sarà l’avvocato Lorenzo Vitali, dello studio Cleary Gottlieb.