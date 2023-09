Tuttosport (A. Piva) – Un terreno di gioco con molte zolle e zone di campo in cui l’erba non è cresciuta come avrebbe dovuto.

Se ne è accorto chi ha guardato la partita dagli spalti o da casa alla tv, figurarsi chi quel prato lo ha calpestato. “Non è facile giocare di prima con un campo così. Prometto che non farò più critiche al prato dell’Olimpico di Roma, sembra una passerella paragonato con questo qua“, ha dichiarato José Mourinho nel post partita. In queste ultime settimane anche Ivan Juric aveva denunciato il problema.

In estate, dopo la fine dei vari concerti che si sono tenuti all’Olimpico Grande Torino, era stata effettuata una rizollatura del campo, ma il gran caldo delle scorse settimane non ha permesso all’erba di crescere come avrebbe dovuto.