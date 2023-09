Il Tempo (M. Cirulli) – Lukaku prova a trascinare la Roma. Dopo una stagione che ha visto i giallorossi realizzare solamente 50 gol in campionato e la rottura del legamento crociato di Abraham nell’ultima giornata contro lo Spezia, il club capitolino si è adoperato sul mercato per consegnare a Mourinho un centravanti che ha trovato a Londra, sponda Chelsea.

Il belga ha subito dimostrato di che pasta è fatto. Dal suo arrivo nella Capitale.

Il capitano della nazionale belga ha realizzato infatti 3 gol nelle 4 partite disputate fino a ora, con una media di una rete ogni 91 minuti.

La statistica che migliora ulteriormente se si considera che la prima apparizione con i colori giallorossi è stata a mezz’ora dalla fine contro il Milan e soprattutto, senza il compagno di reparto Dybala.

Nelle restati tre partite il belga è sempre partito dal primo minuto, riuscendo sempre ad andare a segno: prima si è sbloccato con l’Empoli, poi ha deciso la complicata sfida in Transinistria contro lo Sheriff Tiraspol, regalando i primi tre punti nel girone di Europa League e infine portando momentaneamente in vantaggio i giallorossi al Grande Olimpico contro il Torino.

La Roma tornerà nuovamente a Trigoria per la ripresa degli allenamenti in vista del turno infrasettimanale che vedrà i giallorossi affrontare in trasferta il Genoa giovedì alle ore 20.45.

Per la trasferta al Marassi Mourinho spera di poter contare nuovamente su Aouar e Pellegrini, entrambi a disposizione. Al Fulvio Bernardini oggi andranno inoltre continuate a valutare le condizioni di Chris Smalling.