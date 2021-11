Un amore totale: stasera in 40.000 all’Olimpico

Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – L’amore dei tifosi per la Roma si può descrivere così: quarantamila spettatori all’Olimpico di giovedì sera per la gara dei gironi di Conference League, terza competizione europea, contro i norvegesi del Bodo/Glimt. Basterebbe questo per far capire l’entusiasmo generato dalla riapertura degli impianti dopo la pandemia, ma soprattuto l’amore per una squadra che, nonostante risultati altalenanti, sta dimostrando attaccamento alla maglia e un impegno costante in partita. Bodo a parte.

La gara d’andata è la grande macchia che la Roma di Mourinho si porterà dietro fino al termine della stagione, e solo i risultati determineranno se potrà essere cancellata o meno. “La vergognosa partita”, così è stata più volte definitiva dallo Special One che questa sera vuole cancellare quei terribili novanta minuti con una prestazione più che positiva.

E a proposito di stadio, i Friedkin monitorano sempre con attenzione la situazione legata al progetto del nuovo impianto di proprietà. Passi avanti si potranno fare molto presto: il neo sindaco Gualtieri ha infatti presentato ieri la sua Giunta e nominato i nuovi assessori. Due in particolare interessano al club giallorosso, ed entrambi sono del Pd, partito del sindaco. Eugenio Patanè è il nuovo assessori ai Trasporti, Maurizio Veloccia il nuovo assessore all’Urbanistica. Alla Roma interessa naturalmente anche la nomina di Alessandro Onorato, coordinatore della lista civica di Gualtieri ed assessore al Turismo, Grandi eventi e Sport. Stefano Scalera spera quanto prima di poter allacciare i rapporti con gli assessori per discutere del nuovo progetto. Per prima cosa c’è da definire il luogo adatto per il nuovo stadio: l’area preferita dalla Roma è quella del Gazometro (di proprietà di Italgas), ma sono allo studio anche altri progetti che Scalera spera di poter presto esporre al sindaco e ai nuovi assessori.