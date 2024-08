Il Tempo (L. Pes) – Ai piedi di Paulo Dybala. E stavolta non per le magie che mostra in campo, forse non solo. Ma per una decisione che tiene in apprensione una città intera. L’offerta da circa 60 milioni di euro in tre anni dell’Al Qadsiah è sul tavolo ormai da giorni, ma l’argentino si sta prendendo tutto il tempo per riflettere e valutare tutti gli aspetti di quella che sarebbe una vera e propria sterzata alla sua vita privata e professionale.

Un tempo che scorre e che fa sperare i romanisti, che da giorni ormai manifestano sui social e non solo il loro disappunto per l’eventuale addio di un vero e proprio idolo di una piazza che vuole ancora sognare con la sua Joya.

Un tempo che testimonia anche come probabilmente la proposta abbia messo in difficoltà anche il calciatore stesso. Le sirene da Oriente avevano già suonato in passato per l’ex Juve che però, in accordo con la moglie Oriana, aveva sempre respinto la corte ricca del campionato arabo. Ma ora le cose sembrano cambiate, soprattutto per quanto riguarda le esigenze del club che ha sempre considerato l’addio di Dybala una possibilità e che oggi resta in attesa di una sua decisione.