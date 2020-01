Comunicato ufficiale Rennes – Acquistato Steven Nzonzi dalla Roma in prestito

Era nell’aria da qualche ora, ma dopo la risoluzione del contratto con il Galatasaray può arrivare l’ufficialità. Steven Nzonzi è un nuovo calciatore del Rennes e si trasferisce in Francia fino a giugno. A riferirlo è proprio la società rossonera tramite il suo profilo Twitter. Inoltre, come riportato dal sito getfootballnewsfrance.com, il prestito può essere esteso per altri 12 mesi in caso il Rennes si qualifichi per la prossima Champions League.

[#MercatoSRFC] ✍ Le #StadeRennais F.C. est fier de vous annoncer la venue jusqu’à la fin de la saison de Steven #Nzonzi, vainqueur de la Coupe du Monde en 2018. (avec une option d'un an supplémentaire)

➡ https://t.co/LsSR2Sj1Gf

—#AllezRennes#ToutDonner 💪🔴⚫ pic.twitter.com/skR4weYZvK — Stade Rennais F.C. (@staderennais) January 31, 2020