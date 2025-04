La sfida tra Inter e Roma, inizialmente prevista per sabato 26 aprile alle 18:00, è stata rinviata a domenica 27 aprile 2025 alle ore 15:00. La decisione è stata presa in seguito alla coincidenza con i funerali di Papa Francesco, programmati per sabato 26 aprile alle 10:00 nella Basilica di San Pietro. Questo il comunicato ufficiale della Lega Serie A:

“Dando seguito all’invito del Presidente del CONI a sospendere ogni evento sportivo in programma sabato 26 aprile 2025, in rispetto delle esequie del Santo Padre Francesco, le seguenti gare della 34ª giornata del Campionato Serie A ENILIVE sono riprogrammate come segue: COMO – GENOA domenica 27 aprile 2025 ore 12.30 (anziché sabato 26 aprile 2025 ore 15.00) INTER-ROMA domenica 27 aprile 2025 ore 15.00 (anziché sabato 26 aprile 2025 ore 18.00) LAZIO – PARMA lunedì 28 aprile 2025 ore 20.45 (anziché sabato 26 aprile 2025 ore 20.45) La programmazione delle altre gare della 34ª giornata rimane invariata, come da Comunicato Ufficiale n. 207 del 18 aprile 2025”.