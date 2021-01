Ufficiale: Chierico passa al Genoa a titolo definitivo

Luca Chierico, figlio di Odoacre, termina la sua esperienza con la Primavera della Roma. Come riportato dal sito della Lega di Serie A, il giovane talento del 2001 si trasferirà a titolo definitivo al Genoa. Il centrocampista ex Roma era tornato dopo i suoi problemi fisici che lo hanno tenuto fuori dal campo, ma non è riuscito più a trovare spazio. Alla Roma andranno 250mila euro più il 15% per un futuro passaggio ad altro club. Ora il club potrebbe cederlo in prestito in Serie B per un’esperienza da professionista