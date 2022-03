UEFA, via il Fair Play Finanziario: arriva il Salary Cap

La UEFA è pronta ad una svolta epocale. Secondo quanto riportato dal NY Times ci sarà l’addio al Fair Play Finanziario per introdurre il Salary Cap. In sintesi: le squadre partecipanti alle competizioni UEFA non potrebbero spendere in stipendi più del 70 per cento del proprio fatturato. L’appuntamento è per il 7 aprile quando ci sarà la riunione del Comitato Esecutivo della UEFA che dovrebbe diramare questa nuova regola. Il modello sarebbe quello della Liga più della MLS anche se in Spagna i requisiti, che hanno portato anche l’addio di Messi al Barcellona, sono più stringenti.