UEFA, Uva: “Non è ipotizzabile pensare entro agosto ad avere tifosi allo stadio”

Michele Uva, vicepresidente della UEFA, è stato intervistato da Radio 24 ed ha parlato della possibilità di rivedere i tifosi negli stadi in estate. Queste le sue parole:

“Non è ipotizzabile pensare entro agosto ad avere tifosi allo stadio. Viaggiamo sempre monitorando tutto quello che avviene in Europa, molto dipende dai governi nazionali e non deve essere scelta dell’Uefa. Noi con grande responsabilità abbiamo messo al sicuro il sistema calcio e in questo si è dimostrata la Uefa leader in Europa per senso di responsabilità. Senza alcun dubbio è stato un lavoro complesso quello di riportare le squadre in campo, anche perché la situazione europea era variegata. Abbiamo spostato l’Europeo di un anno per dare possibilità ai campionati nazionali di ripartire. Oggi 40 paesi in Europa hanno ripreso il proprio percorso, che però non è normale perché manda la parte meravigliosa, quella degli spettatori“.