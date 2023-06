Arriva la stangata del Uefa nei confronti di José Mourinho dopo gli insulti all’arbitro Taylor dopo la finale di Europa League. Lo Special One è stato multato per 55 mila euro, ma soprattutto sarà squalificato per 4 giornate nelle competizioni europee. Pugno duro dell’Uefa per il linguaggio offensivo del tecnico portoghese nei confronti dell’arbitro, protagonista di alcuni errori nella sfida con il Siviglia.