Giornata emotivamente molto intensa per un grande ex della Roma, l’attuale allenatore del Cagliari Claudio Ranieri. L’indimenticato allenatore giallorosso del 2009 a fine partita tra Cagliari e Roma Primavera ha ricevuto un omaggio poi ripubblicato sulla pagina Twitter dell’AS Roma. Il regalo è una maglia personalizzata con il numero del debutto di Ranieri nella Roma, n.2 che il mister originario della Capitale custodirà di sicuro molto gelosamente. In basso il post ufficiale della società giallorossa su Twitter.

Al termine dell’amichevole di ieri tra la nostra Primavera e la prima squadra del Cagliari, è stata consegnata a Claudio Ranieri una maglia della Roma. È la numero 2, come quella che indossava nella sua partita di esordio ufficiale in giallorosso. In bocca al lupo per la… pic.twitter.com/VYjjoWhpcT — AS Roma (@OfficialASRoma) July 27, 2023