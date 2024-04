Nel posticipo delle 20:45 si sono affrontate al “Franchi” Fiorentina e Sassuolo. La viola era chiamata a rispondere alle vittorie delle squadre in zona Europa per rimanere attaccata al treno. Così è stato. A Firenze la partita è durata poco più di un’ora, fino a quando gli uomini di Italiano non hanno chiuso il pokerissimo con Barak. Gli altri marcatori sono stati Sotti, Quarta e due volte Nico Gonzalez. Per gli emiliani invece è stato Thorstvedt a trovare il gol della bandiera nel 5-1 finale.