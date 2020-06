Uefa, decise date e sedi per l’Europa League. I club potranno aggiungere altri 3 calciatori alla lista

Era una decisione attesa da giorni e finalmente è arrivata l’ufficialità. Come condiviso tramite un comunicato sulla pagina ufficiale dell’Europa League, il Comitato Esecutivo della UEFA ha appena dato il via libera alla Final Eight per l’Europa League in Germania e per la Champions League a Lisbona. La Supercoppa Europea si giocherà a Budapest. Le partite di Europa League verranno disputate in 4 città tedesche: Colonia, Duisburg, Düsseldorf e Gelsenkirchen e saranno gare secche. La UEFA deve ancora determinare dove giocheranno le squadre che hanno già disputato la gara d’andata degli ottavi di finale prima dello stop a causa del Coronavirus. Roma-Siviglia e Inter-Getafe invece si sfideranno in una gara unica in una sede non ancora confermata. Il 5-6 agosto si disputeranno le restanti partite degli ottavi, il 10-11 agosto sarà invece la volta dei quarti, le semifinali sono previste il 16-17 agosto e la finale il 21 agosto a Colonia. I club potranno inoltre aggiungere 3 calciatori alla lista UEFA, per un massimo di 25 giocatori, esclusi i nuovi acquisti che dovranno attendere la prossima stagione. Sarà possibile effettuare 5 sostituzioni, ma la per la stagione 2020/2021 torneranno ad essere tre.