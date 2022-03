Udinese-Roma, le probabili formazioni e dove vederla: El Shaarawy a sinistra o vicino ad Abraham. Oliveira rimpiazza Mkhitaryan

Pagine Romaniste (R. Gentili) – Ritornare dal Friuli con la quarta marcia inserita per non perdere la scia del quarto posto. Scalate le prime tre con i successi in campionato con Spezia ed Atalanta, e la vittoria contro il Vitesse nell’andata degli ottavi di finale di Conference League, sempre 1 a 0, la Roma va alla ricerca del poker di vittorie.

Dopo la trasferta in terra olandese, gli uomini di Mourinho – domani ci sarà anche il rientro in panchina in campionato – sono attesi dall’Udinese. Squadra in salute quella di Gabriele Cioffi, subentrato a Luca Gotti. I bianconeri – quattordicesimi in classifica con 29 punti e sopra la zona retrocessione – non sono usciti sconfitti nelle ultime partite: pareggi contro Lazio (domenica prossima il derby) e Milan e 2-1 contro la Sampdoria.

Alla Dacia Arena la Roma arriverà direttamente da Arnhem. La squadra si è infatti fermata nei Paesi Bassi dove ieri ed oggi ha svolto due sedute di allenamento prima di partire in direzione Udine nel pomeriggio. Un mini tour de force che potrebbe avere ripercussioni sulla performance di chi scenderà in campo. Vicini a loro di sicuro ci saranno i tifosi. Ad Udine ne arriveranno più di 1.300. Saranno posizionati nel settore ospiti ed anche in quello supplementare, aperto proprio per l’affluenza giallorossa.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI UDINESE-ROMA

A differenza di giovedì, Mourinho dovrà fare a meno di Mkhitaryan e Kumbulla. L’armeno ed il difensore – costantemente tra i migliori in quest’ultimo periodo – saranno squalificati dopo l’ammonizione rimediata contro l’Atalanta.

Rimanendo sul tema cartellini, in casa Roma c’è un po’ di preoccupazione per Pellegrini e Zaniolo. Sulla testa di entrambi pende lo stato di diffida. Un eventuale giallo gli escluderebbe dalla stracittadina di domenica prossima, come successo al capitano nell’andata. Nella sfida antecedente al derby di settembre, Pellegrini venne espulso, proprio contro l’Udinese, per doppia ammonizione. Suscitò indignazione il secondo giallo, arrivato per un fallo in cui il capitano, saltando per contendere una palla alta, colpii Samardzic.

Per evitare l’assenza di uno – o nel peggiore dei casi entrambi – i perni della squadra, Mourinho potrebbe quindi varare qualche cambio. Una soluzione è rappresentata dall’avanzamento di El Shaarawy, o Felix, in attacco. Il Faraone ha convinto subentrando nella ripresa con il Vitesse ed è candidato per due ruoli: esterno di sinistra o seconda punta con – e dietro – Abraham.

Qualora Mourinho dovesse decidere, come probabilmente farà, di rischiare con la titolarità di Zaniolo, El Shaarawy verrebbe impiegato al posto di Zalewski – recuperato dal fastidio alla caviglia riportato nella ripresa contro l’Atalanta – come laterale di sinistra del centrocampo, che vedrà di nuovo la titolarità di Oliveira.

In queste partite decisive per il riscatto dal Porto, non è stato brillante come all’inizio, ma ha guadagnato un po’ di terreno regalando la vittoria – con annessa espulsione – in Conference League. In mediana ci saranno anche Cristante e Pellegrini, per il quale è difficile immaginare un turno di riposo. Sulla destra Karsdorp, mentre in difesa Ibanez, titolare anche con il Vitesse, andrà ad affiancare Mancini e Smalling.

L’Udinese, invece, confermerà il 3-5-2. Silvestri in porta terzetto di difesa con Marí in mezzo a Becao e Perez. Molina e Udogie gli esterni, Pereya, Jajalo – favorito su Arslan – e Makengo ad infoltire la mediana. Deulofeu e Beto le due punte.

DOVE VEDERE UDINESE-ROMA

La sfida tra Udinese e Roma sarà trasmessa da Dazn. La gara comincerà alle 18, alle 17:30 circa ci sarà il collegamento con il prepartita. Telecronaca affidata a Ricky Buscaglia, Massimo Donati per il commento tecnico.

UDINESE-ROMA, ARBITRA DI BELLO

Marco Di Bello arbitrerà Udinese–Roma. Filippo Meli e Giorgio Peretti gli assistenti. Giovanni Ayroldi quarto uomo. Al Var Paolo Silvio Mazzoleni, Domenico Rocca all’Avar.

Di Bello e la Roma si ritrovano così a poco più di un mese. L’ultimo incrocio risale infatti all’8 febbraio, nella sconfitta (2-0) contro l’Inter in Coppa Italia. Curiosamente, anche l’ultimo precedente in campionato – il solo in quello in corso – è contro i nerazzurri: k.o. per 3-0 in casa. Complessivamente, invece, sono 21 i precedenti in Serie A: 12 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte.

Sono invece 17 le direzioni di Di Bello dell’Udinese: 2 vittorie, 4 pareggi e ben 11 sconfitte. Quarta sfida tra la compagine giallorossa e quella bianconera che vedrà Di Bello come arbitro. Nei tre precedenti, a trionfare è sempre stata la Roma. Nella stagione 2016-17 in casa per 4-0, in quella successiva per 0-2 alla Dacia Arena e infine in quella 2018-19 per 1-0 all’Olimpico.

Mazzoleni è stato al Var in 24 partite della Roma: 11 vittorie, 8 pareggi e 5 sconfitte. Sesto incrocio stagionale: due vittorie, un pareggio ed una sconfitta. L’ultimo precedente è il 2-2 in casa del Sassuolo. Con l’Udinese, invece, sei precedenti: due vittorie, due pareggi e du sconfitte, tra cui quello del 2019-20 contro la Roma (0-4) in casa.

LE PROBABILI FORMAZIONI

UDINESE CALCIO (3-5-2): Silvestri; Becao, Marí, Perez; Molina, Pereyra, Jajalo, Makengo, Udogie; Deulofeu, Beto.

A disposizione: Padelli, Gasparini, Nuytinck, Zeegelaar, Arslan, Soppy, Pussetto, Samardzic, Nestorovski.

Allenatore: Gabriele Cioffi.

Indisponibili: Success, Santurro.

Diffidati: Soppy, Molina, Perez, Pereyra.

Squalificati: Walace.

AS ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Oliveira, El Shaarawy; Pellegrini; Zaniolo, Abraham.

A disposizione: Fuzato, Boer, Maitland-Niles, Tripi, Vina, Bove, Darboe, Diawara, Veretout, Perez, Zalewski, Felix, Shomurodov.

Allenatore: José Mourinho.

Indisponibili: Spinazzola.

Diffidati: Pellegrini, Zaniolo.

Squalificati: Mkhitaryan, Kumbulla.

Arbitro: Di Bello.

Assistenti: Lei-Peretti.

IV Uomo: Ayroldi.

Var: Mazzoleni.

Avar: Rocca.