Federico Balzaretti ha parlato a pochi minuti dalla sfida tra Udinese e Roma. Queste le sue parole:

BALZARETTI A DAZN

De Rossi l’ha sorpresa come allenatore?

No, no, non sono sorpreso di quel che sta facendo e sono contento per lui. È a casa sua, conosce perfettamente tutto l’ambiente. Già in campo era un allenatore e sta portando la sua leadership anche da tecnico. Ma noi pensiamo al nostro obiettivo. Siamo concentrati su questo e oggi è una tappa importante.