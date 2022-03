Udinese piena di entusiasmo: gioca Jajalo

Corriere dello Sport (G. Gomirato) – Il gennaio “nero” caratterizzato dall’emergenza Covid, culminato con il 2-6 casalingo con l’Atalanta, è ormai alle spalle, l’Udinese ora sta bene, da tre turni non perde, è reduce dalla convincente affermazione sulla Sampdoria che la proietta verso posizioni più consone al suo potenziale, ha le carte in carte per non perdere domani alla “Dacia Arena” contro la Roma.

Il pieno recupero di Pereyra rappresenta un’arma in più, lui e Deulofeu sono la sinfonia della “nuova” Udinese, anche se domani dovrà fare a meno dello squalificato Wallace. Ma nessuno mette avanti le mani, i bianconeri fanno leva sull’entusiasmo che hanno generato il successo sulla Sampdoria e (nel turno precedente) il pari sul campo del Milan, con Beto che è a secco da sette turni ma che sta lanciando segni di ripresa. Per ovviare all’assenza di Wallace, Cioffi non apporterà particolari modifiche in mezzo, si limiterà a sostituire il giocatore con Jajalo.